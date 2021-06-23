В Україні 835 нових випадків COVID-19

23 червня 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 835 людей, з них 33 дітей та 25 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли 70 пацієнтів.

Госпіталізували до лікарень 419 людей, у них ускладнений перебіг коронавірусної хвороби, який потребує посиленого медичного догляду. Водночас одужали від учора ще 2 292 мешканці країни. 

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За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 26 280 осіб,
  • методом ІФА – 8 135 осіб,
  • експрес-тестами – 13 782 особи.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 230 977 людей. Станом на 23 червня одужало з них 2 155 261 хворий. Водночас від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 123 пацієнти. 

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 241 випадок;
  • Вінницька область – 20 випадків;
  • Волинська область – 13 випадків;
  • Дніпропетровська область – 36 випадків;
  • Донецька область – 51 випадок;
  • Житомирська область – 17 випадків;
  • Запорізька область – 15 випадків;
  • Київська область – 38 випадків;
  • Кіровоградська область – 9 випадків;
  • Луганська область – 23 випадки;
  • Львівська область – 52 випадки;
  • Миколаївська область – 23 випадки;
  • Одеська область – 30 випадків;
  • Полтавська область – 35 випадків;
  • Рівненська область – 38 випадків;
  • Сумська область – 26 випадків;
  • Тернопільська область – 4 випадки;
  • Харківська область – 26 випадків;
  • Херсонська область – 9 випадків;
  • Хмельницька область – 26 випадків;
  • Черкаська область – 41 випадок;
  • Чернівецька область – 19 випадків;
  • Чернігівська область – 15 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська