В Україні 835 нових випадків COVID-19

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 835 людей, з них 33 дітей та 25 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли 70 пацієнтів.

Госпіталізували до лікарень 419 людей, у них ускладнений перебіг коронавірусної хвороби, який потребує посиленого медичного догляду. Водночас одужали від учора ще 2 292 мешканці країни.

До теми Чи треба друга доза вакцини, якщо уже перехворіли на коронавірус: відповідь МОЗ

За добу протестовано:

методом ПЛР – 26 280 осіб,

методом ІФА – 8 135 осіб,

експрес-тестами – 13 782 особи.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 241 випадок;

Вінницька область – 20 випадків;

Волинська область – 13 випадків;

Дніпропетровська область – 36 випадків;

Донецька область – 51 випадок;

Житомирська область – 17 випадків;

Запорізька область – 15 випадків;

Київська область – 38 випадків;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 52 випадки;

Миколаївська область – 23 випадки;

Одеська область – 30 випадків;

Полтавська область – 35 випадків;

Рівненська область – 38 випадків;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 4 випадки;

Харківська область – 26 випадків;

Херсонська область – 9 випадків;

Хмельницька область – 26 випадків;

Черкаська область – 41 випадок;

Чернівецька область – 19 випадків;

Чернігівська область – 15 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 230 977 людей. Станом на 23 червня одужало з них 2 155 261 хворий. Водночас від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 123 пацієнти.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу