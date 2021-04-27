Першу дозу вакцини отримали понад 530 тисяч

За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку кампанії з вакцинації щеплення отримали 539 126 людей, дев’ятьом з них ввели дві дози препарату.

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Двоє людей отримали першу дозу за кордоном. Відтак, всього в Україні дві дози вакцини проти коронавірусу отримали 9 людей.

Що відомо про вакцинованих

Повністю провакциновані двоє людей в Хмельницькій області, троє – в Чернівецькій і четверо — в Запорізькій. Всі отримали щеплення вакциною AstraZeneca.

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 11 100 людей.

Зверніть увагу! Згідно з Національним планом, Україна планує з травня вийти на 5,65 мільйонів щеплень від COVID-19 щомісяця з 2,66 мільйонів у квітні.



План вакцинації українців проти коронавірусу / Таблиця: Кабінет Міністрів України

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