В Україні 9 людей повністю вакцинувались проти COVID-19

Станом на 27 квітня в Україні повністю вакцинувались проти коронавірусу. тобто отримали 2 дози вакцини – 9 людей.
Першу дозу вакцини отримали понад 530 тисяч
За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку кампанії з вакцинації щеплення отримали 539 126 людей, дев’ятьом з них ввели дві дози препарату.
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Двоє людей отримали першу дозу за кордоном. Відтак, всього в Україні дві дози вакцини проти коронавірусу отримали 9 людей.
Що відомо про вакцинованих
Повністю провакциновані двоє людей в Хмельницькій області, троє – в Чернівецькій і четверо — в Запорізькій. Всі отримали щеплення вакциною AstraZeneca.
Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 11 100 людей.Зверніть увагу! Згідно з Національним планом, Україна планує з травня вийти на 5,65 мільйонів щеплень від COVID-19 щомісяця з 2,66 мільйонів у квітні.
План вакцинації українців проти коронавірусу / Таблиця: Кабінет Міністрів України
Вакцинація в Україні: коротко про головне
- Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Щеплення відтоді й до сьогодні проводять препаратом CoviShield, який виготовляють в Індії за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету і AstraZeneca.
- 25 березня в аеропорт Бориспіль прибув літак з першою партією вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії Sinovac Biotech. У партії – 215 тисяч доз вакцини.
- 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer/BioNTech в рамках глобальної ініціативи COVAX.
- Таким чином, наразі в Україні є три вакцини проти коронавірусу.