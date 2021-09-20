Більшість госпіталізованих невакциновані

За даними Електронної системи охорони здоров'я впродовж останніх 3 місяців майже всі хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні – невакциновані.

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В Україні ускладнюється ситуація з COVID-19

Зокрема, заступник міністра Охорони здоров'я, головний санлікар країни Ігор Кузін повідомив, що наразі в Україні реєструють стрімке погіршення епідситуації, а кількість нових випадків COVID-19 за добу збільшилася у два рази за тиждень.

Ігор Кузін – головний санлікар “Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті – зробіть щеплення вже сьогодні”.

Хто в групі ризику важкого перебігу COVID-19

У МОЗ нагадали, що у зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від COVID-19:

люди старші 60 років;

люди із супутніми захворюваннями, як-от цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання;

люди, які часто контактують з великою кількістю людей, зокрема, медики, освітяни, соцпрацівники, працівники державних органів.

Важливо! В Україні доступні три вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer. Кожна з цих вакцин ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя!

За даними МОЗ, наразі в наявності 11 мільйонів доз різних вакцин. Тож, у відомстві вкотре закликали записуватись на щеплення.

Щоб вберегти своє життя і здоров'я, а також – людей поруч,

– додали у МОЗ.

Перевищені показники госпіталізації

Додамо, що станом на 20 вересня показники госпіталізації пацієнтів з COVID-19 перевищені в 11 регіонах країни. Загалом, по всій Україні динаміка госпіталізацій серед пацієнтів з COVID–19 становить 50,7% – це теж вище норми.

Статистика вакцинації в Україні

Впродовж минулої доби щеплення проти коронавірусу отримали ще 36 029 людей – для 21 118 людей це була перша доза вакцини, та 14 911 людей завершили вакцинацію, тобто отримали другу дозу препарату.