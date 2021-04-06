В Україні буде ще 4 хвиля пандемії COVID-19, – ексзаступник Супрун

В Україні вже зафіксували 3 хвилю пандемії. Однак вона точно не остання. Поки не буде вакцинована більша частина населення – ніхто не застрахований він наступних спалахів.

Таку думку висловив ексзаступник міністра охорони здоров'я часів Уляни Супрун Павло Ковтонюк. Він додав, що план МОЗ щодо вакцинації є абсолютно провальним.

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Буде ще 4 хвиля (пандемії COVID-19 – 24 канал). Поки ми не будемо вакциновані – ми ніколи не будемо застраховані від нової хвилі,

– зазначив Ковтонюк.

План МОЗ треба викинути у вікно, – Ковтонюк

Згідно з планом МОЗ, протягом 2021 – 2022 років хочуть вакцинувати 21,5 мільйона людей з пріоритетних груп – це приблизно половина населення України.

Однак президент Володимир Зеленський заявив, що йому це не подобається. Він вимагає нового плану, який передбачає вакцинацію 70% населення до кінця 2021 року.

Ця ціль мені набагато більше подобається, але ми втратили багато часу. Якщо радикально нічого не змінити, не викинути старий план у вікно і не написати інший – ми ніколи цієї мети не досягнемо,

– зауважив Ковтонюк.

"Щоб виконати це завдання, кількість вакцинованих осіб на день має зрости мінімум у 10 разів", – додав він.

Ексзаступник Супрун розкритикував дії влади. "Я вже не можу просто на це дивитися. Уряд та Міністерство охорони здоров'я подає інформацію про коронавірус так, ніби це погода. Ніби це щось незалежне від нас. Насправді це дуже залежне від нас", – підсумував він.

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