В Україні частково легалізували медичний канабіс
Кабінет міністрів дозволив використання в Україні деяких препаратів, у складі яких є канабіс для медичного використання.
Джерело:Урядовий портал
Йдеться про дозвіл препаратів
Постанову опублікували 7 квітня. У документі зазначено, що до речовини ізольованого канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються.
До теми ООН виключила канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків: деталі
Обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів,
– йдеться у документі.
Чому це важливе рішення
- В Україні пацієнти часто ризикують, купуючи медичний канабіс на "чорному" ринку або їдуть за кордон.
- Медичний канабіс – це повноцінні препарати, які дають полегшення тим, хто страждає. Це пігулки, краплі, спреї, пластирі, а для дітей – звичайні желейні ведмедики з крапелькою дієвої речовини.
- У 14 країнах світу марихуану вже легалізували для медицини
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