В Україні частково легалізували медичний канабіс

Кабінет міністрів дозволив використання в Україні деяких препаратів, у складі яких є канабіс для медичного використання.

Йдеться про дозвіл препаратів

Постанову опублікували 7 квітня. У документі зазначено, що до речовини ізольованого канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються.

До теми ООН виключила канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків: деталі

Обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів,

– йдеться у документі.

Довідка: 20 травня 2019 року у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Відповідний документ розробили для виконання петиції, яку зареєстровано 30 січня 2019 року. При цьому станом на 12 березня вона зібрала 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду у Верховній Раді.

Чому це важливе рішення