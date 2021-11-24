В Україні значно скоротили термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів

Кабінет Міністрів одразу в 4 рази скоротив термін дії жовтих COVID-сертифікатів. Тепер документ, який підтверджує одне щеплення проти коронавірусу, діятиме лише протягом 30 днів.

Про відповідне рішення уряду повідомили на засіданні 24 листопада. Раніше COVID-сертифікат жовтого кольору діяв протягом 120 днів.

Важливо Кабмін оновив правила карантину в жовтій зоні: що саме змінили

У закладах мають зчитувати QR-коди сертифікатів

Ще одне нове правило, яке затвердив уряд, стосується відвідин закладів. Їхні представники повинні не лише запитувати, чи має відвідувач документ або візуально його перевіряти, на вході мають зчитувати QR-код.

Кабмін змінив правила карантину у жовтій зоні

24 листопада Кабмін також вирішили, що у жовтих зонах необхідно мати бодай одну дозу вакцинації, аби відвідувати заклади.

Якщо раніше бізнес міг вибирати модель діяльності у цій зоні – не перевіряти документи про вакцинації (або негативний тест), але працювати відповідно до обмежень за площею, або перевіряти документи і працювати без обмеження. Нові правила не передбачають такої опціональності,

– повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Правило "однієї дози вакцини" стосується, як персоналу спортзалів, закладів культури та ресторанів, так іхніх відвідувачів. Якщо немає сертифіката про щеплення, то в нагоді стане документ про одужання або негативний тест.

За неправильну перевірку COVID-сертифікатів представників закладів штрафуватимуть на суму від 34 до 170 тисяч гривень.

Тим часом Понад 13 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19

Яка ситуація з коронавірусом в Україні: