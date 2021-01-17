За минулу добу, 16 січня, в Україні на коронавірус захворіли ще 5 990 людей. Хворобу зафіксували у 177 дітей та 236 медпрацівників.

Лікарі госпіталізували 2 131 особу. Про це повідомляє пресслужба МОЗ. Важливо Коли в Україні можна буде придбати вакцину від COVID-19: прогноз МОЗ За минулу добу в Україні здійснили 27 975 тестів, з них 19 548 методом ПЛР і 8 427 – ІФА. Дані за минулу добу 5 990 людей захворіли;

116 хворих померли;

8 777 осіб одужало. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 160 682 особи;

одужало – 865 960 осіб;

летальних випадків – 20 802;

проведено ПЛР-тестувань – 5 953 987. За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу Київ – 793 випадки;

Вінницька область – 176 випадків;

Волинська область – 178 випадків;

Дніпропетровська область – 309 випадків;

Донецька область – 234 випадки;

Житомирська область – 155 випадків;

Закарпатська область – 141 випадок;

Запорізька область – 332 випадки;

Івано-Франківська область – 153 випадки;

Київська область – 362 випадки;

Кіровоградська область – 35 випадків;

Луганська область – 101 випадок;

Львівська область – 315 випадків;

Миколаївська область – 328 випадків;

Одеська область – 330 випадків;

Полтавська область – 299 випадків;

Рівненська область – 145 випадків;

Сумська область – 224 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 315 випадків;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 168 випадків;

Черкаська область – 307 випадків;

Чернівецька область – 195 випадків;

Чернігівська область – 198 випадків. Зверніть увагу! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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