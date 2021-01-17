В Україні COVID-19 підхопили ще 5 990 людей: де найбільше нових випадків
За минулу добу, 16 січня, в Україні на коронавірус захворіли ще 5 990 людей. Хворобу зафіксували у 177 дітей та 236 медпрацівників.
Лікарі госпіталізували 2 131 особу. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
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За минулу добу в Україні здійснили 27 975 тестів, з них 19 548 методом ПЛР і 8 427 – ІФА.
Дані за минулу добу
- 5 990 людей захворіли;
- 116 хворих померли;
- 8 777 осіб одужало.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 160 682 особи;
- одужало – 865 960 осіб;
- летальних випадків – 20 802;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 953 987.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу
- Київ – 793 випадки;
- Вінницька область – 176 випадків;
- Волинська область – 178 випадків;
- Дніпропетровська область – 309 випадків;
- Донецька область – 234 випадки;
- Житомирська область – 155 випадків;
- Закарпатська область – 141 випадок;
- Запорізька область – 332 випадки;
- Івано-Франківська область – 153 випадки;
- Київська область – 362 випадки;
- Кіровоградська область – 35 випадків;
- Луганська область – 101 випадок;
- Львівська область – 315 випадків;
- Миколаївська область – 328 випадків;
- Одеська область – 330 випадків;
- Полтавська область – 299 випадків;
- Рівненська область – 145 випадків;
- Сумська область – 224 випадки;
- Тернопільська область – 107 випадків;
- Харківська область – 315 випадків;
- Херсонська область – 90 випадків;
- Хмельницька область – 168 випадків;
- Черкаська область – 307 випадків;
- Чернівецька область – 195 випадків;
- Чернігівська область – 198 випадків.
Джерело: 24 канал
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