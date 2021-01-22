Станом на 22 січня за добу в Україні захворіли 5 348 людей, з них 164 дитини та 225 медпрацівників. Госпіталізації потребували майже 2 тисячі пацієнтів.

Найбільше хворих від учора зареєстрували у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях. Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбук.

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Від учора ще 1 900 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на наявність інфекції та виражені симптоми госпіталізували до лікарень. Від ускладнень, на жаль, померли 163 хворих. Натомість видужали – 14 239 осіб.

Від початку пандемії в Україні інфікувалися коронавірусом 1 мільйон 182 тисячі 969 людей. З них, станом на 22 січня видужали 928 тисяч 969 пацієнтів, проте померли від ускладнень 21 тисяча 662 хворих.

Кількість хворих на COVID-19 в областях: добовий приріст

м. Київ – 507 випадків;

Вінницька область – 162 випадки;

Волинська область – 135 випадків;

Дніпропетровська область – 414 випадків;

Донецька область – 266 випадків;

Житомирська область – 152 випадки;

Закарпатська область – 142 випадки;

Запорізька область – 350 випадків;

Івано-Франківська область – 226 випадків;

Київська область – 313 випадків;

Кіровоградська область – 28 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 370 випадків;

Миколаївська область – 275 випадків;

Одеська область – 287 випадків;

Полтавська область – 192 випадки;

Рівненська область – 160 випадків;

Сумська область – 123 випадки;

Тернопільська область – 113 випадків;

Харківська область – 300 випадків;

Херсонська область – 81 випадок;

Хмельницька область – 134 випадки;

Черкаська область – 195 випадків;

Чернівецька область – 217 випадків;

Чернігівська область – 139 випадків.

Яка ситуація з тестуванням на COVID-19 За добу лабораторії провели 43 593 тестувань, зокрема методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183. Загалом лабораторії МОЗ виконали 6 057 828 ПЛР-тестувань на виявлення коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, що за даними МОЗ вже в лютому в Україні може стартувати вакцинація проти коронавірусу. Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування, згідно з яким понад половина населення України не планують проводити вакцинацію проти коронавірусу.



Чи готові українці вакцинуватися від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу