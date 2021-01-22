В Україні на COVID-19 захворіли понад 5 тисяч людей: актуальна статистика
Станом на 22 січня за добу в Україні захворіли 5 348 людей, з них 164 дитини та 225 медпрацівників. Госпіталізації потребували майже 2 тисячі пацієнтів.
Найбільше хворих від учора зареєстрували у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях. Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбук.
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Від учора ще 1 900 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на наявність інфекції та виражені симптоми госпіталізували до лікарень. Від ускладнень, на жаль, померли 163 хворих. Натомість видужали – 14 239 осіб.
Кількість хворих на COVID-19 в областях: добовий приріст
- м. Київ – 507 випадків;
- Вінницька область – 162 випадки;
- Волинська область – 135 випадків;
- Дніпропетровська область – 414 випадків;
- Донецька область – 266 випадків;
- Житомирська область – 152 випадки;
- Закарпатська область – 142 випадки;
- Запорізька область – 350 випадків;
- Івано-Франківська область – 226 випадків;
- Київська область – 313 випадків;
- Кіровоградська область – 28 випадків;
- Луганська область – 67 випадків;
- Львівська область – 370 випадків;
- Миколаївська область – 275 випадків;
- Одеська область – 287 випадків;
- Полтавська область – 192 випадки;
- Рівненська область – 160 випадків;
- Сумська область – 123 випадки;
- Тернопільська область – 113 випадків;
- Харківська область – 300 випадків;
- Херсонська область – 81 випадок;
- Хмельницька область – 134 випадки;
- Черкаська область – 195 випадків;
- Чернівецька область – 217 випадків;
- Чернігівська область – 139 випадків.
Яка ситуація з тестуванням на COVID-19За добу лабораторії провели 43 593 тестувань, зокрема методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183. Загалом лабораторії МОЗ виконали 6 057 828 ПЛР-тестувань на виявлення коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, що за даними МОЗ вже в лютому в Україні може стартувати вакцинація проти коронавірусу. Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування, згідно з яким понад половина населення України не планують проводити вакцинацію проти коронавірусу.
Чи готові українці вакцинуватися від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
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