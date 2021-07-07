До лікарень госпіталізували 458 хворих з ускладненим перебігом хвороби. Ще 33 пацієнти пішли з життя.

До теми Новини про коронавірус 6 липня: рекорд смертності в Росії, в Україні можуть виготовляти вакцини

Натомість одужали впродовж 6 липня – 1 666 людей.

До слова, за цей період в Україні провели 46 168 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 20 240,

методом ІФА – 9 189.

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 16 739.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 10 965 456 ПЛР-Тестувань на COVID-19.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 2 238 974 хворих на COVID-19. 2 174 353 з них вже одужали, але 52 537 – померли.

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