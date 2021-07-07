До лікарень госпіталізували 458 хворих з ускладненим перебігом хвороби. Ще 33 пацієнти пішли з життя.
До теми Новини про коронавірус 6 липня: рекорд смертності в Росії, в Україні можуть виготовляти вакцини
Натомість одужали впродовж 6 липня – 1 666 людей.
До слова, за цей період в Україні провели 46 168 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 20 240,
- методом ІФА – 9 189.
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 16 739.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 10 965 456 ПЛР-Тестувань на COVID-19.
Новина доповнюється..