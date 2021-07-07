В Україні дещо зросла захворюваність на COVID-19

7 липня 2021 , 08:17
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Джерело:

МОЗ України

Станом на 7 липня 2021 року в Україні виявили більш ніж 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу в країні виявили 610 хворих – серед них 40 дітей та 20 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 458 хворих з ускладненим перебігом хвороби. Ще 33 пацієнти пішли з життя.

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Натомість одужали впродовж 6 липня – 1 666 людей.

До слова, за цей період в Україні провели 46 168 тестів на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 20 240,
  • методом ІФА – 9 189.
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 16 739.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 10 965 456 ПЛР-Тестувань на COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

  • зафіксували 2 238 974 хворих на COVID-19.
  • 2 174 353 з них вже одужали,
  • але 52 537 пацієнтів – померли.

Добовий приріст захворюваності на COVID-19 в регіонах

  • Київ – 217 випадків;
  • Вінницька область – 16 випадків;
  • Волинська область – 7 випадків;
  • Дніпропетровська область – 19 випадків;
  • Донецька область – 27 випадків;
  • Житомирська область – 13 випадків;
  • Закарпатська область – 9 випадків;
  • Запорізька область – 12 випадків;
  • Івано-Франківська область – 3 випадки;
  • Київська область – 49 випадків;
  • Кіровоградська область – 10 випадків;
  • Луганська область – 10 випадків;
  • Львівська область – 32 випадки;
  • Миколаївська область – 17 випадків;
  • Одеська область – 36 випадків;
  • Полтавська область – 22 випадки;
  • Рівненська область – 7 випадків;
  • Сумська область – 11 випадків;
  • Тернопільська область – 5 випадків;
  • Харківська область – 20 випадків;
  • Херсонська область – 25 випадків;
  • Хмельницька область – 10 випадків;
  • Черкаська область – 21 випадок;
  • Чернівецька область – 7 випадків;
  • Чернігівська область – 5 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт