В Україні дещо зросла захворюваність на COVID-19

Станом на 7 липня 2021 року в Україні виявили більш ніж 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу в країні виявили 610 хворих – серед них 40 дітей та 20 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 458 хворих з ускладненим перебігом хвороби. Ще 33 пацієнти пішли з життя.

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Натомість одужали впродовж 6 липня – 1 666 людей.

До слова, за цей період в Україні провели 46 168 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 20 240,

методом ІФА – 9 189.

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 16 739.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 10 965 456 ПЛР-Тестувань на COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

зафіксували 2 238 974 хворих на COVID-19.

2 174 353 з них вже одужали,

але 52 537 пацієнтів – померли.

Добовий приріст захворюваності на COVID-19 в регіонах

Київ – 217 випадків;

Вінницька область – 16 випадків;

Волинська область – 7 випадків;

Дніпропетровська область – 19 випадків;

Донецька область – 27 випадків;

Житомирська область – 13 випадків;

Закарпатська область – 9 випадків;

Запорізька область – 12 випадків;

Івано-Франківська область – 3 випадки;

Київська область – 49 випадків;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 32 випадки;

Миколаївська область – 17 випадків;

Одеська область – 36 випадків;

Полтавська область – 22 випадки;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 11 випадків;

Тернопільська область – 5 випадків;

Харківська область – 20 випадків;

Херсонська область – 25 випадків;

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 21 випадок;

Чернівецька область – 7 випадків;

Чернігівська область – 5 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу