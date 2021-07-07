В Україні дещо зросла захворюваність на COVID-19
Джерело:МОЗ України
Станом на 7 липня 2021 року в Україні виявили більш ніж 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу в країні виявили 610 хворих – серед них 40 дітей та 20 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували 458 хворих з ускладненим перебігом хвороби. Ще 33 пацієнти пішли з життя.
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Натомість одужали впродовж 6 липня – 1 666 людей.
До слова, за цей період в Україні провели 46 168 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 20 240,
- методом ІФА – 9 189.
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 16 739.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 10 965 456 ПЛР-Тестувань на COVID-19.
За весь час пандемії в Україні:
- зафіксували 2 238 974 хворих на COVID-19.
- 2 174 353 з них вже одужали,
- але 52 537 пацієнтів – померли.
Добовий приріст захворюваності на COVID-19 в регіонах
- Київ – 217 випадків;
- Вінницька область – 16 випадків;
- Волинська область – 7 випадків;
- Дніпропетровська область – 19 випадків;
- Донецька область – 27 випадків;
- Житомирська область – 13 випадків;
- Закарпатська область – 9 випадків;
- Запорізька область – 12 випадків;
- Івано-Франківська область – 3 випадки;
- Київська область – 49 випадків;
- Кіровоградська область – 10 випадків;
- Луганська область – 10 випадків;
- Львівська область – 32 випадки;
- Миколаївська область – 17 випадків;
- Одеська область – 36 випадків;
- Полтавська область – 22 випадки;
- Рівненська область – 7 випадків;
- Сумська область – 11 випадків;
- Тернопільська область – 5 випадків;
- Харківська область – 20 випадків;
- Херсонська область – 25 випадків;
- Хмельницька область – 10 випадків;
- Черкаська область – 21 випадок;
- Чернівецька область – 7 випадків;
- Чернігівська область – 5 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу