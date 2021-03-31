Вперше з початку пандемії: за добу від коронавірусу померли 407 людей
Станом на 31 березня в Україні виявили 11 226 нових випадків коронавірусу за добу. Серед них є 491 дитина та 335 медиків. Крім того, 5 558 людей госпіталізували.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
За добу – аж 407 летальних випадків. Це найбільше від початку пандемії. Щоправда, 6 405 хворих одужали.
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Де зафіксували найбільше хворих
Найбільше підтверджених випадків за добу зареєстрували у Києві – 1 100, Одеській області – 1 012, Харківській – 906, Львівській – 833 та Запорізькій – 737.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 674 168 людей;
- одужало – 1 313 481;
- летальних випадків – 32 825;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 120 102.
Скільки людей отримали щеплення
В Україні 30 березня щеплення зробили 18 668 людей. Щеплення проводили 168 мобільних бригадам з імунізації.
До речі, від початку вакцинальної кампанії щепились 231 566 осіб, з них отримали 1 дозу – 231 564 людини, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 2 особи. На вакцинацію вже записались 378 242 людини.
Яка ситуація в регіонах
- Київ – 1 100 випадків/ 1 720 щеплень;
- Вінницька область – 439 випадків/ 860 щеплень;
- Волинська область – 254 випадки/ 640 щеплень;
- Дніпропетровська область – 209 випадків/ 1 510 щеплень;
- Донецька область – 705 випадків/ 420 щеплень;
- Житомирська область – 434 випадки/ 970 щеплень;
- Закарпатська – 370 випадків/ 630 щеплень;
- Запорізька область – 737 випадків/ 900 щеплень;
- Івано-Франківська область – 225 випадків/ 878 щеплень;
- Київська область – 430 випадків/ 820 щеплень;
- Кіровоградська область – 118 випадків/ 520 щеплень;
- Луганська область – 213 випадків/ 450 щеплень;
- Львівська область – 833 випадки/ 1 160 щеплень;
- Миколаївська область – 247 випадків/ 850 щеплень;
- Одеська область – 1 012 випадків/ 530 щеплень;
- Полтавська область – 293 випадки/ 1 050 щеплень;
- Рівненська область – 591 випадок/ 630 щеплень;
- Сумська область – 487 випадків/ 680 щеплень;
- Тернопільська область – 202 випадки/ 560 щеплень;
- Харківська область – 906 випадків/ 550 щеплень;
- Херсонська область – 146 випадків/ 200 щеплень;
- Хмельницька область – 664 випадки/ 590 щеплень;
- Черкаська область – 374 випадки/ 970 щеплень;
- Чернівецька область – 211 випадків/ 220 щеплень;
- Чернігівська область – 26 випадків/ 360 щеплень.
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