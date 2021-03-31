Станом на 31 березня в Україні виявили 11 226 нових випадків коронавірусу за добу. Серед них є 491 дитина та 335 медиків. Крім того, 5 558 людей госпіталізували.

За добу – аж 407 летальних випадків. Це найбільше від початку пандемії. Щоправда, 6 405 хворих одужали.

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Протестували 139 224 осіб. Зокрема, методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401.

Де зафіксували найбільше хворих

Найбільше підтверджених випадків за добу зареєстрували у Києві – 1 100, Одеській області – 1 012, Харківській – 906, Львівській – 833 та Запорізькій – 737.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 674 168 людей;

одужало – 1 313 481;

летальних випадків – 32 825;

проведено ПЛР-тестувань – 8 120 102.

Скільки людей отримали щеплення

В Україні 30 березня щеплення зробили 18 668 людей. Щеплення проводили 168 мобільних бригадам з імунізації.

До речі, від початку вакцинальної кампанії щепились 231 566 осіб, з них отримали 1 дозу – 231 564 людини, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 2 особи. На вакцинацію вже записались 378 242 людини.

Яка ситуація в регіонах

Київ – 1 100 випадків/ 1 720 щеплень;

Вінницька область – 439 випадків/ 860 щеплень;

Волинська область – 254 випадки/ 640 щеплень;

Дніпропетровська область – 209 випадків/ 1 510 щеплень;

Донецька область – 705 випадків/ 420 щеплень;

Житомирська область – 434 випадки/ 970 щеплень;

Закарпатська – 370 випадків/ 630 щеплень;

Запорізька область – 737 випадків/ 900 щеплень;

Івано-Франківська область – 225 випадків/ 878 щеплень;

Київська область – 430 випадків/ 820 щеплень;

Кіровоградська область – 118 випадків/ 520 щеплень;

Луганська область – 213 випадків/ 450 щеплень;

Львівська область – 833 випадки/ 1 160 щеплень;

Миколаївська область – 247 випадків/ 850 щеплень;

Одеська область – 1 012 випадків/ 530 щеплень;

Полтавська область – 293 випадки/ 1 050 щеплень;

Рівненська область – 591 випадок/ 630 щеплень;

Сумська область – 487 випадків/ 680 щеплень;

Тернопільська область – 202 випадки/ 560 щеплень;

Харківська область – 906 випадків/ 550 щеплень;

Херсонська область – 146 випадків/ 200 щеплень;

Хмельницька область – 664 випадки/ 590 щеплень;

Черкаська область – 374 випадки/ 970 щеплень;

Чернівецька область – 211 випадків/ 220 щеплень;

Чернігівська область – 26 випадків/ 360 щеплень.



Як записатись на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу