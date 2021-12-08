Вони повідомляють про спад випадків. Так, НАН прогнозує, що до кінця грудня 2021 року буде трохи більше як 7 тисяч COVID-хворих на добу.

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За словами науковців, за останні 2 тижні епідемія і далі спадала відносно сталими темпами.

Середня кількість нових COVID-випадків в Україні зменшилася до 10 318 осіб на день. Тоді як середня кількість летальних випадків – 430 смертей на день у середньому за останній тиждень.

COVID-прогноз до кінця грудня

Академія використала дві моделі для побудови прогнозів – статистичну модель Facebook Prophet та компартментну модель SEIR-U.

Згідно з прогнозними обчисленнями:

середня кількість нових випадків дорівнюватиме 9 410 (SEIR_U) або 8 626 (Prophet) протягом тижня 8 – 14 грудня 2021 року;

та 7 677 (SEIR_U) чи 7 279 (Prophet) – протягом тижня 15 – 21 грудня 2021 року.

Показники пандемії падають

Крім цього, у порівнянні з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів зменшилася втричі.

Тоді як нових виявлень поменшало у 2,2 раза.

Зайнятих ліжок у лікарнях скоротилась на 40%.

Добові госпіталізації скоротилися майже вдвічі.

А смертність впала на 37%.

Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України,

– зазначили науковці.

Коронавірус в Україні: актуальна статистика

Джерело: МОЗ

Впродовж останньої доби, 7 грудня, в Україні виявили 9 371 нового хворого на коронавірус. Найбільше хворих знову у столиці. На жаль, померли від наслідків недуги – 450 українців.

За весь час пандемії в Україні захворіла на коронавірус 3 519 981 особа. Всього одужало – 3 109 423 особи. Також виявили 89 436 летальних випадків.

Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал