В Україні до кінця грудня буде менше 8 тисяч випадків COVID за добу, – НАН
Джерело:Прогноз НАН
Вчені Національної академії наук (НАН) спрогнозували, які в Україні буде поширюватись коронавірус найближчим часом.
Вони повідомляють про спад випадків. Так, НАН прогнозує, що до кінця грудня 2021 року буде трохи більше як 7 тисяч COVID-хворих на добу.
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За словами науковців, за останні 2 тижні епідемія і далі спадала відносно сталими темпами.
Середня кількість нових COVID-випадків в Україні зменшилася до 10 318 осіб на день. Тоді як середня кількість летальних випадків – 430 смертей на день у середньому за останній тиждень.
COVID-прогноз до кінця грудня
Академія використала дві моделі для побудови прогнозів – статистичну модель Facebook Prophet та компартментну модель SEIR-U.
Згідно з прогнозними обчисленнями:
- середня кількість нових випадків дорівнюватиме 9 410 (SEIR_U) або 8 626 (Prophet) протягом тижня 8 – 14 грудня 2021 року;
- та 7 677 (SEIR_U) чи 7 279 (Prophet) – протягом тижня 15 – 21 грудня 2021 року.
Показники пандемії падають
- Крім цього, у порівнянні з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів зменшилася втричі.
- Тоді як нових виявлень поменшало у 2,2 раза.
- Зайнятих ліжок у лікарнях скоротилась на 40%.
- Добові госпіталізації скоротилися майже вдвічі.
- А смертність впала на 37%.
Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України,
– зазначили науковці.
Коронавірус в Україні: актуальна статистика
Джерело: МОЗ
Впродовж останньої доби, 7 грудня, в Україні виявили 9 371 нового хворого на коронавірус. Найбільше хворих знову у столиці. На жаль, померли від наслідків недуги – 450 українців.
За весь час пандемії в Україні захворіла на коронавірус 3 519 981 особа. Всього одужало – 3 109 423 особи. Також виявили 89 436 летальних випадків.