В Україні дозволили робити 4 дозу щеплення проти коронавірусу, але не всім

В Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти коронавірусної інфекції окремим категоріям громадян.

Зокрема, введення другої бустерної дози вакцини проти коронавірусної хвороби усім людям віком від 60 років, а також людям віком 18 – 59 років із хворобами, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19.

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Для другої бустерної дози застосовуватимуть мРНК-вакцину – наразі в Україні це Pfizer/BioNTech. Щеплення можна буде отримати щонайменше за 4 місяці після першої бустерної дози.

Хто може отримати 4 щеплення проти коронавірусу

люди віком понад 60 років;

люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми;

люди з інвалідністю;

люди з імуносупресією (ослаблення імунітету, зокрема через прийом імуносупресивних препаратів);

люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19;

люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.

Чому другий бустер не для всіх

Дослідження щодо застосування додаткових бустерних доз вакцин проти COVID-19 показали, що додаткова доза мРНК-вакцини покращує захист від хвороби для людей віком понад 60 років і людей з імунодефіцитом,

– зазначили в МОЗ.

Але дослідження також показали, що для молодих людей, які не мають хронічних хвороб користь від додаткової бустерної дози мінімальна. Тому їм поки не рекомендують отримувати бустерну дозу щеплення.

Другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраїлі, США, Канаді, Великій Британії, Японії. Також її рекомендували вводити в країнах ЄС.