В Україні дозволили не перевіряти ліки, вироблені в Євросоюзі, США та низці інших країн

В уряді внесли низку змін до порядку здійснення держконтролю якості лікарських засобів, які ввозяться в Україну. Запровадили декілька нововведень.

Відповідну постанову ухвалили у Кабміні. На їхню думку, вона покликана покращити рівень контролю за якістю медикаментів, що імпортуються в Україну.

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Завдяки змінам будуть створені умови, що гарантуватимуть надходження на ринок України тільки якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів.

Це є запорукою захисту здоров'я і життя громадян та безпеки держави в цілому,

– мовиться у повідомленні.

Передбачаються такі нововведення:

Відтепер для ліків не буде проводитися лабораторний контроль, якщо вони вироблені на підприємствах:

країн-членів ЄС;

Великої Британії;

США;

Канади;

Швейцарії;

Австралії;

Нової Зеландії;

Японії;

Ізраїля.

В цих країнах існує жорстка регуляторна система. Такі лікарські засоби підлягатимуть візуальному контролю, проте за необхідності препарати можуть передавати і на лабораторний аналіз,

– наголосили у відомстві.

Також за транспортування ліків на лабораторний аналіз відповідальними будуть суб'єкти господарювання, які імпортують ці ліки.

Крім цього, встановлено оновлений перелік документів та терміни видачі висновку про якість лікарського засобу, який ввозиться на територію України. Відтепер державний контроль якості препаратів здійснюватиметься щонайменше за 5 робочих днів.

Зазначається, що сертифікат якості лікарського засобу має бути перекладеним українською мовою.