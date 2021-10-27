Тепер дитину можна вакцинувати проти коронавірусу незалежно від приналежності до групи ризику або незалежно від того, чи поїде вона за кордон. Поки що підлітка у віці від 12 років можна щеплювати препаратом Comirnaty від компаній Pfizer та BioNTech.

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Умови вакцинації дітей

Діти, яким за станом здоров'я не загрожує важка форма COVID-19, можуть зробити щеплення тільки за умови наявності вакцини .

. Протипоказання до вакцинації таке ж, як і у дорослих – наявність алергії на один з компонентів препарату Comirnaty.

Препарат потрібно вводити двома дозами з інтервалом між щепленням від 21 до 28 днів.

Якщо дитину потрібно вакцинувати й від інших хвороб (до прикладу, проти грипу) – необхідно дотримуватись 14-денного інтервалу між введенням різних препаратів. Виняток – екстрена вакцинація.

Чи потрібна згода батьків

Так, щеплення дітей проводиться лише за згоди батьків і лише у їхній присутності. Для того, аби вакцинувати свою дитину, батьки повинні отримати направлення у свого педіатра або сімейного лікаря та взяти документ з собою у пункт щеплення.

Обираючи пункт щеплення важливо дізнатися, чи проводять там вакцинацію Pfizer-BioNTech.

Чи може дитина отримати COVID-сертифікат

Поки що це неможливо, оскільки чинні сертифікати вакцинації потребують верифікації й Дія підпису, які не можуть отримати громадяни у віці до 18 років.

Але у Мінцифри заявили, що нині працюють над цим питанням.