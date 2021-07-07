Рівні умови у догляді за дитиною

Зокрема, документ вводить такі поняття як "одинока мати", "одинокий батько" та "інший повнолітній родич дитини". Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначив під час засідання уряду, що такий крок повинен забезпечити рівні можливості батька і матері у догляді за дитиною.

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Кабінет Міністрів затвердив нормативно-правовий акт, який забезпечить рівні права матері й батька в отриманні відпустки для догляду за дитиною,

– зазначив Шмигаль.

Піти у декретну відпустку мають право:

чоловік, жінка якого народила дитину;

батько дитини, який не перебуває в шлюбі з матір’ю, але вони ведуть спільне господарство;

бабуся, дідусь, а також інший повнолітній родич дитини (брат або сестра), які доглядають за дитиною одиноких матері або батька.

Зверніть увагу! Така відпустка надається одноразово. Її тривалість, визначається працівником у письмовій заяві про надання (але не більше ніж 14 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів) та не пізніше 3 місяців з дня народження дитини.

Формально декретна відпустка для чоловіків вже була дозволена, але тепер Кабмін ввів чіткі правила саме для відпустки при народженні дитини.

Умови надання відпустки

Відпустка має бути використана працівником не пізніше 104-го дня з дня народження дитини і не підлягає поділу на частини.

У випадку народження двох і більше дітей – тривалість відпустки не збільшується.

Заробітна плата за час цієї відпустки виплачується не пізніше трьох днів з дня її початку.

Також документом визначено перелік документів, які слід надати для отримання відпустки. Зокрема, свідоцтво про народження дитини та заяву.