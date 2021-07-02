В Україні дозволили змішувати COVID-вакцини: які саме

В Україні дозволили змішувати вакцини проти коронавірусу. Передусім препарати компаній Pfizer і Moderna.

Рішення про можливість міксування вакцин затвердили у штабі МОЗ 2 червня. Про це розповів член оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я з питань вакцинації Федір Лапій.

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У якому випадку можна міксувати COVID-вакцини та які саме

Якщо невідомо, яким препаратом була вакцинована людина, або вона отримала щеплення мРНК вакциною від компанії Moderna, то друга доза вводиться препаратом від Pfizer.

Якщо після першої дози AstraZeneca були зафіксовані тромбози або інші захворювання, або ж в країні дефіцит вакцини, від тоді людина отримає другу дозу препарату на платформі мРНК, тобто Pfizer.

Але без необхідності вакцини не змішуватимуть. Тобто якщо перше щеплення людина отримала препаратом Pfizer, то друге щеплення виконуватиметься цим самим препаратом. Якщо у щепленого препаратом AstraZeneca не буде ніяких проблем і вакцина в країні буде в достатній кількості, то друге щеплення також робитимуть препаратом AstraZeneca.

Чи змішуватимуть вакцину CoronaVac?

Вакцину CoronaVac не змішуватимуть, оскільки поки що немає даних про дослідження для комбінації цього препарату та інших вакцин.

Додамо, що в Україні не виключають вакцинацію проти коронавірусу третьою дозою. Це може знадобитися для ревакцинації, тобто продовження дії вакцини. Поки що МОЗ вивчає наукові дослідження, аби прийняти остаточне рішення.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу