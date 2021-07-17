В Україні дозволять щеплювати від COVID-19 дітей: коли

Під час п'ятого етапу вакцинації в Україні дозволять щеплювати дітей. Однак будуть зважати на рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Зокрема на те, яким дітям спочатку потрібно було б надати перевагу.

Наразі зосередились на вакцинації цільових груп, які ще не стигли зробити щеплення. Мовиться про людей, що старші 65 років. Про це заявив керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров’я Олександр Заїка.

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Як вакцинуватимуть дітей

Заїка зауважив, якщо говорити про дітей віком 12 – 16 років, то для них обиратимуть вакцину Pfizer.

Вакцинуватимуть, коли дитина їде за кордон на навчання, змагання, конкурси, тобто якщо подорож передбачає вакцинацію. Процес щеплення відбуватиметься за рекомендаціями лікарів.

Що заявляли у ВООЗ про вакцинацію дітей

У червні 2021 року у ВООЗ стверджували, що поки немає достатніх даних про використання вакцин проти COVID-19 у дітей. Тому рекомендували наразі цього не робити.

Проте Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) включило пацієнтів 12 – 15 років в програму вакцинації компанії Pfizer-BioNTech. У травні 2021 року відомство схвалило екстрене застосування препарату для цієї вікової групи.

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