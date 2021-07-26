В Україні дозволять змішувати дві вакцини: які і чому

Міністерство охорони здоров'я найближчим часом може дозволити змішувати вакцини проти COVID-19. Йдеться про комбінування препаратів Moderna та Comirnaty від Pfizer.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що МОЗ України ухвалює подібні рішення, спираючись на результати міжнародних досліджень, рекомендації виробника вакцини й аналізу аналогічного досвіду інших держав.

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Комбінувати вакцини можна лише за певних умов

Національна технічна група експертів з питань імунізації, як головний дорадчий орган МОЗ, рекомендувала дозволити так зване мікшування (змішування) вакцини, але при чіткому дотриманні певних умов,

– сказав Кузін.

Змішувати будуть лише Pfizer та Moderna

Йдеться про можливість введення другої дози препарату Comirnaty/Pfizer-BioNTech після першої дози м-РНК вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким же препаратом.

Підстави, щоб поєднувати вакцини

Також, якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca, дозволяється ввести другу дозу Comirnaty за рішенням лікаря, – пояснив Кузін.

Головний держсанлікар додав, що відповідне рішення групи експертів уже є.

За його словами, розглядається питання про оформлення відповідного наказу та розробку детальних покрокових інструкцій.

Актуально про вакцинацію проти COVID-19

До слова, комбінування м-РНК вакцин стало можливим в Україні нещодавно – 18 липня в Україну доставили 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna через механізм COVAX.

Розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування.

Чому мРНК-вакцини – це новий рівень медицини Замість того щоб вводити антигени (речовини, які змушують нашу імунну систему виробляти антитіла), вакцини цього типу дають нашому організму необхідний генетичний код, щоб імунна система виробляє антигени сама. Технологія мРНК-вакцин не нова: вчені її вивчали десятиліттями. мРНК-вакцини не містять живого вірусу і не втручаються в ДНК людини.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 3 099 711 громадян. 3 099 709 з них отримали 1 дозу препарату, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 712 791 людина.