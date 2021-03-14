За добу в Україні захворіли на коронавірус 9 012 людей, серед них 491 дитина та 193 медпрацівники. Найбільше інфікованих зареєстрували на Житомирщині, аж 923 випадки.

Як змінилась ситуація за добу Госпіталізації потребували 4 216 пацієнтів з діагнозом COVID-19. Регіони повідомили про 145 смертельних випадків внаслідок інфікування SARS-CoV-2. Натомість видужали – 2 743 українці. До теми У МОЗ назвали протипоказання до вакцинації та можливі реакції після щеплення Лабораторії МОЗ здійснили 60 522 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 31 598, методом ІФА – 6 132, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 792). Від початку епідемії в Україні провели 7 360 066 ПЛР-тестувань. За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли – 1 460 756 людей. Станом на 14 березня видужали – 1 222 516 хворих. Водночас померли від ускладнень – 28 303 пацієнти. Захворюваність на COVID-19 в областях: добовий показник м. Київ – 439 випадків;

Вінницька область – 634 випадки;

Волинська область – 150 випадків;

Дніпропетровська область – 660 випадків;

Донецька область – 346 випадків;

Житомирська область – 923 випадки;

Закарпатська – 311 випадків;

Запорізька область – 114 випадків;

Івано-Франківська область – 461 випадок;

Київська область – 552 випадки;

Кіровоградська область – 56 випадків;

Луганська область – 27 випадків;

Львівська область – 590 випадків;

Миколаївська область – 344 випадки;

Одеська область – 485 випадків;

Полтавська область – 105 випадків;

Рівненська область – 155 випадків;

Сумська область – 309 випадків;

Тернопільська область – 365 випадків;

Харківська область – 569 випадків;

Херсонська область – 71 випадок;

Хмельницька область – 533 випадки;

Черкаська область – 142 випадки;

Чернівецька область – 477 випадків;

Чернігівська область – 194 випадки. *Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.