В Україні понад 9 тисяч хворих на COVID-19: актуальна статистика МОЗ
За добу в Україні захворіли на коронавірус 9 012 людей, серед них 491 дитина та 193 медпрацівники. Найбільше інфікованих зареєстрували на Житомирщині, аж 923 випадки.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Як змінилась ситуація за добу
Госпіталізації потребували 4 216 пацієнтів з діагнозом COVID-19. Регіони повідомили про 145 смертельних випадків внаслідок інфікування SARS-CoV-2. Натомість видужали – 2 743 українці.
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Лабораторії МОЗ здійснили 60 522 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 31 598, методом ІФА – 6 132, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 792).
Від початку епідемії в Україні провели 7 360 066 ПЛР-тестувань.
Захворюваність на COVID-19 в областях: добовий показник
- м. Київ – 439 випадків;
- Вінницька область – 634 випадки;
- Волинська область – 150 випадків;
- Дніпропетровська область – 660 випадків;
- Донецька область – 346 випадків;
- Житомирська область – 923 випадки;
- Закарпатська – 311 випадків;
- Запорізька область – 114 випадків;
- Івано-Франківська область – 461 випадок;
- Київська область – 552 випадки;
- Кіровоградська область – 56 випадків;
- Луганська область – 27 випадків;
- Львівська область – 590 випадків;
- Миколаївська область – 344 випадки;
- Одеська область – 485 випадків;
- Полтавська область – 105 випадків;
- Рівненська область – 155 випадків;
- Сумська область – 309 випадків;
- Тернопільська область – 365 випадків;
- Харківська область – 569 випадків;
- Херсонська область – 71 випадок;
- Хмельницька область – 533 випадки;
- Черкаська область – 142 випадки;
- Чернівецька область – 477 випадків;
- Чернігівська область – 194 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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