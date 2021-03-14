В Україні понад 9 тисяч хворих на COVID-19: актуальна статистика МОЗ

14 березня 2021 , 08:14
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Джерело:

фейсбук Максима Степанова

За добу в Україні захворіли на коронавірус 9 012 людей, серед них 491 дитина та 193 медпрацівники. Найбільше інфікованих зареєстрували на Житомирщині, аж 923 випадки.

Як змінилась ситуація за добу

Госпіталізації потребували 4 216 пацієнтів з діагнозом COVID-19. Регіони повідомили про 145 смертельних випадків внаслідок інфікування SARS-CoV-2. Натомість видужали – 2 743 українці.

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Лабораторії МОЗ здійснили 60 522 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 31 598, методом ІФА – 6 132, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 792).

Від початку епідемії в Україні провели 7 360 066 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли – 1 460 756 людей. Станом на 14 березня видужали – 1 222 516 хворих. Водночас померли від ускладнень – 28 303 пацієнти.

Захворюваність на COVID-19 в областях: добовий показник

  • м. Київ – 439 випадків;
  • Вінницька область – 634 випадки;
  • Волинська область – 150 випадків;
  • Дніпропетровська область – 660 випадків;
  • Донецька область – 346 випадків;
  • Житомирська область – 923 випадки;
  • Закарпатська – 311 випадків;
  • Запорізька область – 114 випадків;
  • Івано-Франківська область – 461 випадок;
  • Київська область – 552 випадки;
  • Кіровоградська область – 56 випадків;
  • Луганська область – 27 випадків;
  • Львівська область – 590 випадків;
  • Миколаївська область – 344 випадки;
  • Одеська область – 485 випадків;
  • Полтавська область – 105 випадків;
  • Рівненська область – 155 випадків;
  • Сумська область – 309 випадків;
  • Тернопільська область – 365 випадків;
  • Харківська область – 569 випадків;
  • Херсонська область – 71 випадок;
  • Хмельницька область – 533 випадки;
  • Черкаська область – 142 випадки;
  • Чернівецька область – 477 випадків;
  • Чернігівська область – 194 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.