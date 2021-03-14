В Україні понад 9 тисяч хворих на COVID-19: актуальна статистика МОЗ

Джерело:фейсбук Максима Степанова
За добу в Україні захворіли на коронавірус 9 012 людей, серед них 491 дитина та 193 медпрацівники. Найбільше інфікованих зареєстрували на Житомирщині, аж 923 випадки.
Госпіталізації потребували 4 216 пацієнтів з діагнозом COVID-19. Регіони повідомили про 145 смертельних випадків внаслідок інфікування SARS-CoV-2. Натомість видужали – 2 743 українці.
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Лабораторії МОЗ здійснили 60 522 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 31 598, методом ІФА – 6 132, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 792).
Від початку епідемії в Україні провели 7 360 066 ПЛР-тестувань.За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли – 1 460 756 людей. Станом на 14 березня видужали – 1 222 516 хворих. Водночас померли від ускладнень – 28 303 пацієнти.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.