Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що остаточні рекомендації від ВООЗ стосовно повторної вакцинації проти коронавірусу будуть тільки тоді, коли з'являться остаточні дані про тривалість імунітету проти COVID-19.

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Віктор Ляшко “Ми звернулися до Національної технічної групи експертів України, яка працює разом зі світовою спільнотою (це незалежна група експертів, не підпорядкована Міністерству охорони здоров’я) та відстежує позицію по всіх клінічних дослідженнях, наукових даних щодо тривалості післявакцинального імунітету до коронавірусної хвороби".

Міністр додав, що стратегія МОЗ щодо щорічної вакцинації виходитиме з чітких підтверджених даних і розуміння тривалості COVID-імунітету.

Віктор Ляшко “ Як тільки будуть чіткі підтвердження і розуміння, що імунітет триває рік-два роки, з цього і виходитиме стратегія Міністерства охорони здоров’я щодо щорічного вакцинування і періоду, коли краще вакцинуватися ”.

Темпи вакцинальної кампанії в Україні

Джерело: МОЗ України

За минулу добу, 13 червня, в Україні зробили 22 219 щеплень проти COVID-19. 20 327 людей отримали першу дозу препарату, натомість 1 892 щеплених отримали другу дозу вакцини.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 479 703 людини. Першу дозу з них отримала 1 479 701 людина, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 238 798 українців. Загалом в країні провели 1 718 499 щеплень.

Станом на 14 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 686 852 людини.

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