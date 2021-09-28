Мовиться про те, що можуть щепити лише препаратом Pfizer. Про це в інтерв'ю медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій повідомив голова Національної технічної групи з питань імунізації Федір Лапій.

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Є два нюанси

За словами фахівця, має бути алгоритм, за яким діти від 12 років отримуватимуть щеплення проти коронавірусу. За його словами є два нюанси:

перший полягає в тому, що на сьогодні перед вакцинацією дитину має оглядати або лікар сімейної медицини, або педіатр. В мобільних бригадах можуть бути лікарі інших спеціальностей, терапевти; друге – де цей огляд здійснюватимуть – в пункті щеплення чи, наприклад, в амбулаторії.

За його словами, щоб спростити вакцинацію щеплення може проводити, наприклад, медсестра.

"Ми наголошуємо на важливості вакцинації дітей і проти інфекційних хвороб, які входять до календаря щеплень. Перевірте свій календар щеплень, і перш ніж іти на вакцинацію проти COVID-19, провакцинуйте свою дитину від інших інфекційних хвороб", – сказав Лапій.

Він додав, що рекомендацію мають розглянути у Міністерстві охорони здоров'я, найімовірніше, цієї п'ятниці, 1 жовтня.

Довідка. Наразі Міністерство охорони здоров'я рекомендує в окремих випадках вакцинувати дітей від коронавірусу. Втім такі щеплення не будуть обов'язковими.

Коли можна вакцинувати дітей в Україні

Вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech дозволено використовувати дітям віком від 12 років в Україні в разі, якщо дитина: