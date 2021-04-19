В Україні хочуть створити посаду медичного омбудсмена: які обов'язки він виконуватиме

Народні депутати подали на реєстрацію законопроєкт щодо Уповноваженого Уряду з медичних питань. Він буде слідкувати за дотримання прав пацієнтів та лікарів.

Зазначається, що метою законопроєкту є реалізація державного контролю за додержанням законодавства про охорону здоров'я, державних стандартів, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій та протоколів надання реабілітаційної допомоги по всій території України.

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Хто може стати Уповноваженим Уряду з медичних питань

може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 30 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, вищу юридичну або вищу медичну освіту, досвід діяльності за фахом та протягом останніх п’яти років проживає в Україні;

призначається Кабінетом Міністрів України за результатами конкурсу, що проводиться незалежною Конкурсною комісією з обрання Уповноваженого;

уповноважений не є державним службовцем.

Основні обов'язки медичного омбудсмена

контроль за реалізацією права кожного на охорону здоров’я; контроль за реалізацією прав пацієнтів; контроль за реалізацією прав медичних працівників; посередництво в конфлікті між пацієнтом та суб'єктом державного контролю.

Дякую численній групі експертів, які допомогли в розробці. Ми щиро сподіваємось, що медичний омбудсмен запрацює і стане надійною опорою як пацієнтам, так і лікарям в захисті їхніх прав,

– зазначила Ольга Василевська-Смаглюк.