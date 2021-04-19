В Україні хочуть створити посаду медичного омбудсмена: які обов'язки він виконуватиме

Джерело:Телеграм Ольги Василевської-Смаглюк
Народні депутати подали на реєстрацію законопроєкт щодо Уповноваженого Уряду з медичних питань. Він буде слідкувати за дотримання прав пацієнтів та лікарів.
Зазначається, що метою законопроєкту є реалізація державного контролю за додержанням законодавства про охорону здоров'я, державних стандартів, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій та протоколів надання реабілітаційної допомоги по всій території України.
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Дякую численній групі експертів, які допомогли в розробці. Ми щиро сподіваємось, що медичний омбудсмен запрацює і стане надійною опорою як пацієнтам, так і лікарям в захисті їхніх прав,
– зазначила Ольга Василевська-Смаглюк.