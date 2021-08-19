В Україні ініціюють заборону реклами ліків

Рада національної безпеки та оборони України доручила Кабінету міністрів розробити мораторій на рекламу ліків і медпрепаратів. Це хочуть зробити, щоб зменшити рівень самолікування серед Українців.

Заборона реклами ліків

У рішенні РНБО йдеться, що Кабмін має ввести до 1 січня 2024 року мораторій на рекламу лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, методів діагностики, методів лікування і реабілітації на телебаченні та радіо, а також в засобах масової інформації.

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Також уряд має забезпечити контроль за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів та уникнення призначення пацієнтам великої кількості різних медпрепаратів або лікувальних процедур.

В РНБО зазначають, що застосування таких заходів має зменшити вплив самолікування на здоров'я українців.

Компроміс з медійниками

Міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що найближчим часом ініціює зустріч медійників з Мінохорони здоров’я та РНБО, щоб почути думку самих медійників.

Я прекрасно розумію, що ця реклама – 30% доходів телевізійників та інших ЗМІ. Ми маємо розуміти, що будь-який бізнес, включаючи телевізійний, має бути соціально відповідальним. А самолікування до відповідальності немає жодного відношення,

– сказав Ткаченко.

Він додав, що в діалозі з медійниками планують розробити шляхи реалізації цього рішення максимально без втрат.

Також вже цього року в Україні планують ввести рецептурний продаж антибіотиків, гормональних препаратів та імуномодуляторів.