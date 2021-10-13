Цей прогноз озвучив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко. Станом на 13 жовтня в Україні зареєстрували 59 523 померлих серед хворих на COVID-19.

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За різними сценаріями, в Україні до кінця року, починаючи з початку пандемії, може померти від 68 до 92 тисяч осіб,

– повідомили в Київській школі економіки.

До слова, нещодавно Національна академія наук опублікувала новий прогноз поширення коронавірусу в Україні. За їхньою інформацією, до кінця жовтня кількість нових випадків може перевищити 20 тисяч.

Тим часом кілька областей України вже відповідають критеріям червоної зони за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, найвищий рівень захворюваності в Луганській області. Також складна ситуація на Донеччині, в Одеській та Сумській областях. Водночас рішень комісії з ТЕБ та НС щодо цих регіонів наразі немає, тому в статистці МОЗ ці області вказані як "помаранчеві".

Ситуація з коронавірусом в Україні:

Джерело: МОЗ