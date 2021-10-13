Цей прогноз озвучив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко. Станом на 13 жовтня в Україні зареєстрували 59 523 померлих серед хворих на COVID-19.
До теми Рекорд смертей на Харківщині, поліція контролюватиме карантин: новини про коронавірус 13 жовтня
За різними сценаріями, в Україні до кінця року, починаючи з початку пандемії, може померти від 68 до 92 тисяч осіб,
– повідомили в Київській школі економіки.
До слова, нещодавно Національна академія наук опублікувала новий прогноз поширення коронавірусу в Україні. За їхньою інформацією, до кінця жовтня кількість нових випадків може перевищити 20 тисяч.
Тим часом кілька областей України вже відповідають критеріям червоної зони за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, найвищий рівень захворюваності в Луганській області. Також складна ситуація на Донеччині, в Одеській та Сумській областях. Водночас рішень комісії з ТЕБ та НС щодо цих регіонів наразі немає, тому в статистці МОЗ ці області вказані як "помаранчеві".
Ситуація з коронавірусом в Україні:
Джерело: МОЗ
- За минулу добу, 13 жовтня, в Україні зафіксували 16 309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. До лікарень госпіталізували 4 901 людину. На жаль, ще 471 інфікований помер. Водночас видужали 6 462 пацієнти
- За цей період найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.
- Загалом за весь час пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2 578 394 випадки захворювання. Станом на 13 жовтня одужала 2 304 361 людина. Натомість померли від коронавірусу стали 59 523 інфікованих.