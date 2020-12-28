За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання, у тому числі один військовослужбовець госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Східного регіону.

В ЗСУ фіксують низькі показники захворюваності

28 грудня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 2 288 людей Повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

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Загалом за час пандемії одужали 11 335 людей, померли 37.

Що відомо про стан хворих

На ізоляції, зокрема самоізоляції перебуває 307 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 22 особи.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 2 військовослужбовці Київської області.

У них задовільний стан здоров'я, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Коротко про ситуацію з COVID-19 в Україні