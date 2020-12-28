В Україні на коронавірус хворіють понад 2 тисячі військових
За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання, у тому числі один військовослужбовець госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Східного регіону.
В ЗСУ фіксують низькі показники захворюваності
28 грудня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 2 288 людей Повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
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Загалом за час пандемії одужали 11 335 людей, померли 37.
Що відомо про стан хворих
На ізоляції, зокрема самоізоляції перебуває 307 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 22 особи.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 2 військовослужбовці Київської області.
У них задовільний стан здоров'я, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Коротко про ситуацію з COVID-19 в Україні
- Раніше Міністерство охорони здоров'я України заявило про спад тестувань на коронавірус.
- Методом ПЛР зробили 203 954 тестування, а за позаминулий тиждень – 250 417.
- Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 030 374 людини. Станом на 28 грудня з них одужали – 665 729 осіб. Відомо, що коронавірус забрав життя 17 849 пацієнтів.
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