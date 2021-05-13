Центр громадського здоров’я України опублікував подробиці стосовно випадків туберкульозу у квітні 2021 року.

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В Україні у квітні зареєстрували 1 554 випадки туберкульозу:

1 214 нових випадки захворювання;

327 пацієнтів з рецидивом;

24 пацієнти, які відновили лікування після перерви;

66 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;

22 інші випадки;

13 пацієнтів з невідомою історією попереднього лікування.

Загалом у квітні 2021 року від туберкульозу лікувалися 12 622 людини.

Туберкульоз не розрізняє соціального статусу та однаково небезпечний для всіх. Та якщо виявити хворобу на ранній стадії, її можна лікувати амбулаторно й не боятися ускладнень,

– наголосили у ЦГЗ.

ПЗа появи хоча б одного із симптомів туберкульозу варто негайно звернутися до лікаря.

Першими симптомами туберкульозу можуть бути:

кашель понад два тижні,

різке схуднення,

нічна пітливість,

слабкість.

Опитування щодо ризику туберкульозу від ЦГЗ – дивіться тут.

До України прибули препарати для лікування розсіяного склерозу та туберкульозу

Заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу 13 травня повідомила, що Україна отримала необхідні лікарські засоби для лікування розсіяного склерозу і туберкульозу.

За її словами, що Україна отримала протитуберкульозний препарат Бедаквілін, на який витратили 20 мільйонів гривень. Його постачання забезпечила міжнародна організація Програма розвитку ООН в Україні.