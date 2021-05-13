У квітні 2021 року в Україні зареєстровано туберкульоз у 1 554 людей. Більшість з них є новими випадками захворювання.

Центр громадського здоров’я України опублікував подробиці стосовно випадків туберкульозу у квітні 2021 року.

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В Україні у квітні зареєстрували 1 554 випадки туберкульозу:

1 214 нових випадки захворювання;

327 пацієнтів з рецидивом;

24 пацієнти, які відновили лікування після перерви;

66 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;

22 інші випадки;

13 пацієнтів з невідомою історією попереднього лікування.

Загалом у квітні 2021 року від туберкульозу лікувалися 12 622 людини.

Туберкульоз не розрізняє соціального статусу та однаково небезпечний для всіх. Та якщо виявити хворобу на ранній стадії, її можна лікувати амбулаторно й не боятися ускладнень,

– наголосили у ЦГЗ.

ПЗа появи хоча б одного із симптомів туберкульозу варто негайно звернутися до лікаря.

Першими симптомами туберкульозу можуть бути:

кашель понад два тижні,

різке схуднення,

нічна пітливість,

слабкість.

До України прибули препарати для лікування розсіяного склерозу та туберкульозу

Опитування щодо ризику туберкульозу від ЦГЗ – дивіться тут.

Заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу 13 травня повідомила, що Україна отримала необхідні лікарські засоби для лікування розсіяного склерозу і туберкульозу.

За її словами, що Україна отримала протитуберкульозний препарат Бедаквілін, на який витратили 20 мільйонів гривень. Його постачання забезпечила міжнародна організація Програма розвитку ООН в Україні.