В Україні летальність від COVID в 2020 році є вищою втричі, – НАН

Національна академія наук України переглянула дані стосовно летальності від коронавірусу. Вчені вважають, що реальна смертність від COVID-19 в 2020 році в країні була майже втричі більшою, ніж публікували в статистиці Міністерства охорони здоров'я.

Вчені НАН заявили, що отримані дані збільшують чисельність випадків надмірної смертності від коронавірусу.

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Отримані дані істотно уточнюють чисельність випадків надмірної смертності, пов'язаної з коронавірусом, яка, як це показано в попередніх звітах, в 2020 році перевищувала число опублікованих летальних випадків в щоденній статистиці від МОЗ приблизно втричі,

– пояснили у НАН.

За словами вчених, такі дані підтверджує і Інститут показників і оцінки здоров'я (IHME), розташований в США.

"Кількість жертв пандемії в Україні (разом з окупованими нині територіями) становить не 46 737, а 138 507, тобто в 2,96 разів більше", – додали у джерелі.

До слова, за даними МОЗ України, в Україні за минулу добу, 12 травня, померло 346 людей від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Загальна кількість летальних випадків від коронавірусу серед українців зросла до 47 333.

За смертністю з початку пандемії і станом на 13 травня серед країн Європи Україна займає 8 місце.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу