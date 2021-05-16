Такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я. У майже всіх областях нормам відповідають епідеміологічні показники. Зокрема, щодо госпіталізацій та охоплення тестуванням на коронавірус.

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На Черкащині перевищено показник щодо випадків інфікування

На Черкащині, яка лише напередодні повернулась у "помаранчевий" перелік, є деякі перевищення норми. Мовиться про коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19. При нормі 20%, у Черкаській області протягом 14 та 15 травня було 20,8% та 20,7%.

Зверніть увагу! У помаранчевій зоні діють обмеження зеленої та жовтої зони, додаткових не передбачено. Проте вона символізує про наближення до червоного рівня епіднебезпеки.

Епідеміологічні показники в Україні / Зображення МОЗ

Яка ситуація у Черкаській області з коронавірусом

Станом на 16 травня у Черкаській області виявили 78 925 випадків коронавірусу, з них 1159 – летальні. Одужали понад 67 тисяч людей.

Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу