Про це в інтерв'ю розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін. На його переконання, треба зробити вакцинацію від основних хвороб обов'язковою.
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Обов'язкова вакцинація
Ігор Кузін
“На жаль, попри всі зусилля, останні спалахи інфекційних хвороб в Україні викликані недостатнім рівнем охоплення обов’язковими щепленнями. Останній спалах кору, складна ситуація з поліомієлітом, до того були випадки спалахів дифтерії. Всі ці випадки об’єднує те, що була сформована велика когорта невакцинованих дітей”.
Посилення відповідальності антивакцинаторів
За його словами, вони невакциновані зокрема через активне пропагування антивакцинаторів. Прикро, коли такі настрої має медик, тому, на думку Кузіна, з обов’язковою вакцинацією потрібно впроваджувати відповідальність медпрацівника за поширення неправдивої інформації про вакцинацію.
А також посилював відповідальність за підробку довідок про вакцинацію. Під час останнього спалаху кору фіксували випадки видачі підроблених довідок про щеплення або фіктивні записи про те, що вакцинація була проведена. Від факту проведення вакцинації іноді залежить навіть медична тактика, коли людина захворіє,
– наголосив Кузін.
Тому, за словами головного санітарного лікаря, ці відомості не можна підроблювати за будь-яких обставин. В електронній системі охорони здоров’я буде окремий модуль про вакцинацію, тому підробити запис стане вкрай складно.