В Україні має бути обов'язкова вакцинація, – головний санітарний лікар

Останні спалахи інфекційних хвороб в Україні викликані недостатнім рівнем охоплення обов'язковими щепленнями. Тому потрібно запровадити ефективні методи протидії.

Про це в інтерв'ю розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін. На його переконання, треба зробити вакцинацію від основних хвороб обов'язковою.

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Обов'язкова вакцинація

Також на Джерело: https://censor.net/ua/n3273943