Станом на 24 січня в Україні за добу захворіли на коронавірус 3 915 людей. Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.

Найбільше хворих зареєстрували у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбук. До теми В Україні знижується захворюваність на COVID-19: вільні понад 70% ліжок Доповнюємо новину...