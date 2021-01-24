В Україні майже 4 тисячі нових хворих на COVID-19: ситуація в областях

Станом на 24 січня в Україні за добу захворіли на коронавірус 3 915 людей. Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.
Як змінилась ситуація за добу
Найбільше хворих зареєстрували у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбук.
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Кількість тестувань:
- Впродовж доби госпіталізації перебували 2 079 пацієнтів з COVID-19 чи підозрою на хворобу та вираженими симптомами.
- На жаль, від ускладнень коронавірусної хвороби померли 83 пацієнти.
- Натомість одужали – 5 407 хворих.
впродовж доби 23 січня українські лабораторії здійснили 23 081 тестування, зокрема методом ПЛР – 17 600, методом ІФА – 5 481. Загалом лабораторії МОЗ провели 6 098 095 ПЛР-тестувань на виявлення коронавірусної інфекції.
Коронавірус в областях: добовий приріст хворих
- м. Київ – 240 випадків;
- Вінницька область – 122 випадки;
- Волинська область – 73 випадки;
- Дніпропетровська область – 236 випадків;
- Донецька область – 110 випадків;
- Житомирська область – 164 випадки;
- Закарпатська область – 188 випадків;
- Запорізька область – 198 випадків;
- Івано-Франківська область – 292 випадки;
- Київська область – 242 випадки;
- Кіровоградська область – 43 випадки;
- Луганська область – 79 випадків;
- Львівська область – 320 випадків;
- Миколаївська область – 199 випадків;
- Одеська область – 89 випадків;
- Полтавська область – 141 випадок;
- Рівненська область – 96 випадків;
- Сумська область – 118 випадків;
- Тернопільська область – 119 випадків;
- Харківська область – 118 випадків;
- Херсонська область – 104 випадки;
- Хмельницька область – 203 випадки;
- Черкаська область – 78 випадків;
- Чернівецька область – 186 випадків;
- Чернігівська область – 157 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Статистика поширення коронавірусу в Україні
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 мільйон 191 тисяча 812 людей, з них станом на 24 січня одужали 947 514 хворих. Відомо, що від ускладнень хвороби померли 21 тисяча 861 пацієнт з COVID-19.
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Активних хворих, тобто тих, що продовжують лікуватись від коронавірусу – близько 230 тисяч мешканців України.
Нагадаємо, що з 25 січня в Україні діятиме загальнонаціональний карантин. Обмеження будуть майже такими, як раніше у помаранчевій зоні.
Карантин після локдауну / Інфографіка Кабміну