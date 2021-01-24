В Україні майже 4 тисячі нових хворих на COVID-19: ситуація в областях

Станом на 24 січня в Україні за добу захворіли на коронавірус 3 915 людей. Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.

Як змінилась ситуація за добу

Найбільше хворих зареєстрували у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбук.

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Впродовж доби госпіталізації перебували 2 079 пацієнтів з COVID-19 чи підозрою на хворобу та вираженими симптомами.

з COVID-19 чи підозрою на хворобу та вираженими симптомами. На жаль, від ускладнень коронавірусної хвороби померли 83 пацієнти.

Натомість одужали – 5 407 хворих.

Коронавірус в областях: добовий приріст хворих

м. Київ – 240 випадків;

Вінницька область – 122 випадки;

Волинська область – 73 випадки;

Дніпропетровська область – 236 випадків;

Донецька область – 110 випадків;

Житомирська область – 164 випадки;

Закарпатська область – 188 випадків;

Запорізька область – 198 випадків;

Івано-Франківська область – 292 випадки;

Київська область – 242 випадки;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 79 випадків;

Львівська область – 320 випадків;

Миколаївська область – 199 випадків;

Одеська область – 89 випадків;

Полтавська область – 141 випадок;

Рівненська область – 96 випадків;

Сумська область – 118 випадків;

Тернопільська область – 119 випадків;

Харківська область – 118 випадків;

Херсонська область – 104 випадки;

Хмельницька область – 203 випадки;

Черкаська область – 78 випадків;

Чернівецька область – 186 випадків;

Чернігівська область – 157 випадків.

впродовж доби 23 січня українські лабораторії здійснили 23 081 тестування, зокрема методом ПЛР – 17 600, методом ІФА – 5 481. Загалом лабораторії МОЗ провели 6 098 095 ПЛР-тестувань на виявлення коронавірусної інфекції.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Статистика поширення коронавірусу в Україні

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 мільйон 191 тисяча 812 людей, з них станом на 24 січня одужали 947 514 хворих. Відомо, що від ускладнень хвороби померли 21 тисяча 861 пацієнт з COVID-19.

Активних хворих, тобто тих, що продовжують лікуватись від коронавірусу – близько 230 тисяч мешканців України.

Нагадаємо, що з 25 січня в Україні діятиме загальнонаціональний карантин. Обмеження будуть майже такими, як раніше у помаранчевій зоні.



Карантин після локдауну / Інфографіка Кабміну