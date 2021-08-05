В Україні майже вдесятеро зросла кількість хворих на коронавірус штаму Дельта

Штам коронавірусу Дельта стрімко поширюється в Україні. Вже офіційно зафіксували підтверджених 147 випадків зараження цим варіантом інфекції.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Нагадаємо, востаннє повідомляли про 17 випадків Дельти.

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Ігор Кузін “Стосовно штаму Дельта, то декілька тижнів тому ми говорили про 17 випадків. Зараз офіційно підтверджених 147 випадків на рівні країни. Тобто штам перебуває на території України та поширюється”.

За словами головного санітарного лікаря, найшвидше варіант Дельта поширюється у Тернопільській, Одеській областях, Києві та в Чернівцях. Ці регіони мають найбільший відсоток позитивних випадків цього штаму.

Ігор Кузін підтвердив інформацію, що новий штам Дельта поширюється швидше, ніж початковий варіант вірус, і частіше призводить до госпіталізації.

Він нагадав, що є і позитивні новини: вакцинація захищає від штаму Дельта.

Що відомо про коронавірус штаму Дельта

Джерело: ВООЗ

Штам коронавірусу Дельта (B.1.617 або G / 452R.V3) вперше виявили в Індії у жовтні 2020 року.

Його зафіксували вже в 135 країнах.

ВООЗ попередила, що через стрімке поширення нового штаму коронавірусу по світу всі світові досягнення в боротьбі з коронавірусом можуть знецінитися.

Дельта-варіант не лише швидше поширюється, а й має у 1,85 раза вищий ризик госпіталізації, ніж британський штам SARS-CoV-2.

Окрім цього, індійський варіант небезпечніший для дітей та підлітків.

Усі симптоми цього штаму коронавірусу такі ж, як і в початкового.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу