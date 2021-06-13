Протягом суботи 12 червня шпиталізували 684 людей. 33 випадки COVID-19 виявилися смертельними.

Важливо Канада відмовилася вакцинувати населення препаратом Johnson & Johnson

За добу виконали тестів:

  • методом ПЛР – 17 138 людей,
  • методом ІФА – 4 226 людей,
  • експрес-тестами – 9 893 людей.

Кількість людей, які отримали позитивний результат на COVID-19: статистика в регіонах

  • м. Київ – 114 випадків;
  • Вінницька область – 17 випадків;
  • Волинська область – 14 випадків;
  • Дніпропетровська область – 101 випадок;
  • Донецька область – 19 випадків;
  • Житомирська область – 34 випадки;
  • Закарпатська область – 3 випадки;
  • Запорізька область – 47 випадків;
  • Івано-Франківська область – 12 випадків;
  • Київська область – 70 випадків;
  • Кіровоградська область – 13 випадків;
  • Луганська область – 11 випадків;
  • Львівська область – 47 випадків;
  • Миколаївська область – 44 випадки;
  • Одеська область – 34 випадки;
  • Полтавська область – 19 випадків;
  • Рівненська область – 29 випадків;
  • Сумська область – 31 випадок;
  • Тернопільська область – 17 випадків;
  • Харківська область – 52 випадки;
  • Херсонська область – 32 випадки;
  • Хмельницька область – 32 випадки;
  • Черкаська область – 19 випадків;
  • Чернівецька область – 21 випадок;
  • Чернігівська область – 25 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 2 223 558 осіб;
  • одужали – 2 127 337 осіб;
  • летальні випадки – 51 679;
  • провели ПЛР-тестування – 10 504 548.