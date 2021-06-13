Протягом суботи 12 червня шпиталізували 684 людей. 33 випадки COVID-19 виявилися смертельними.
Важливо Канада відмовилася вакцинувати населення препаратом Johnson & Johnson
За добу виконали тестів:
- методом ПЛР – 17 138 людей,
- методом ІФА – 4 226 людей,
- експрес-тестами – 9 893 людей.
Кількість людей, які отримали позитивний результат на COVID-19: статистика в регіонах
- м. Київ – 114 випадків;
- Вінницька область – 17 випадків;
- Волинська область – 14 випадків;
- Дніпропетровська область – 101 випадок;
- Донецька область – 19 випадків;
- Житомирська область – 34 випадки;
- Закарпатська область – 3 випадки;
- Запорізька область – 47 випадків;
- Івано-Франківська область – 12 випадків;
- Київська область – 70 випадків;
- Кіровоградська область – 13 випадків;
- Луганська область – 11 випадків;
- Львівська область – 47 випадків;
- Миколаївська область – 44 випадки;
- Одеська область – 34 випадки;
- Полтавська область – 19 випадків;
- Рівненська область – 29 випадків;
- Сумська область – 31 випадок;
- Тернопільська область – 17 випадків;
- Харківська область – 52 випадки;
- Херсонська область – 32 випадки;
- Хмельницька область – 32 випадки;
- Черкаська область – 19 випадків;
- Чернівецька область – 21 випадок;
- Чернігівська область – 25 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 2 223 558 осіб;
- одужали – 2 127 337 осіб;
- летальні випадки – 51 679;
- провели ПЛР-тестування – 10 504 548.