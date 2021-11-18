Реєстрація вакцини Novavax в Європі
Це станеться, якщо дані випробувань покажуть ефективність та безпеку препарату. Якщо агентство схвалить вакцину, Єврокомісія в прискореному порядку видасть дозвіл на використання препарату в ЄС.
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Якщо Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дійде висновку, що користь від препарату Nuvaxovid з погляду захисту від COVID-19 перевершує ризики, воно рекомендуватиме його реєстрацію для застосування в певних умовах,
– повідомив регулятор.
Перевірку вакцини проводять в режимі rolling review – послідовна експертиза реєстраційного досьє. Тобто ефективність та безпечність цієї вакцини досліджують ще до подання виробником заявки на реєстрацію.
Якщо препарат зареєструють, то до кінця року Україна має отримати 10 мільйонів доз вакцини від Novavax.
Що відомо про вакцину Novavax
- Вакцина від Novavax має назву NVX‑CoV2373. Вона пептидна і створена на основі білкових субодиниць, яка містить спайковий білок молекули SARS-CoV-2.
- Препарат розробили за тим же принципом, що й препарати проти гепатиту B та правця.
- За даними виробника, вакцина Novavax ефективна на 90 відсотків проти різних штамів COVID-19.
- Вакцина стабільна при температурах від 2 до 8 градусів за Цельсієм, таким чином, організація холодового ланцюга логістики та зберігання не вимагатиме специфічних умов.