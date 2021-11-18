Реєстрація вакцини Novavax в Європі

Це станеться, якщо дані випробувань покажуть ефективність та безпеку препарату. Якщо агентство схвалить вакцину, Єврокомісія в прискореному порядку видасть дозвіл на використання препарату в ЄС.

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Якщо Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дійде висновку, що користь від препарату Nuvaxovid з погляду захисту від COVID-19 перевершує ризики, воно рекомендуватиме його реєстрацію для застосування в певних умовах,

– повідомив регулятор.

Перевірку вакцини проводять в режимі rolling review – послідовна експертиза реєстраційного досьє. Тобто ефективність та безпечність цієї вакцини досліджують ще до подання виробником заявки на реєстрацію.

Якщо препарат зареєструють, то до кінця року Україна має отримати 10 мільйонів доз вакцини від Novavax.

Що відомо про вакцину Novavax