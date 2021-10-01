Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. За його словами, перший інсулін за е-рецептом видали сьогодні, 1 жовтня, о третій годині ночі.

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Віднині препарат можна буде безкоштовно у будь-якій аптеці, яка працює за договором з Національною службою здоров'я.

Щоб отримати в аптеці безкоштовні ліки необхідно звернутися до лікаря ендокринолога та отримати електронний рецепт. Наступний рецепт можна буде отримати у свого сімейного лікаря, якщо не треба змінювати план лікування.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Сьогодні о 3-ій ночі був виданий перший препарат за електронним рецептом. Не запитуйте, чому о 3-ій ночі. Поки що не знаю, але він в системі відобразився".

Він додав, що життєво необхідні ліки для людей з хронічними захворюваннями мають бути доступними.

"Відтепер інсуліни цілковито увійшли до переліку таких ліків і надаються пацієнтам в аптеках за електронним рецептом від лікаря", – додав міністр охорони здоров'я.

Зараз на відшкодування вартості інсулінів з 1 жовтня і до кінця року виділено 660 мільйонів гривень.

Щоб отримати інсулін безкоштовно, необхідно:

Звернутися до лікаря-ендокринолога, який згідно з діагнозом сформує план лікування та внесе до електронної системи.

У плані лікування лікар-ендокринолог має вказати тип, вид та дозування інсуліну.

Електронний рецепт лікар формує на основі плану лікування.

З електронним рецептом пацієнт може звернутися до будь-якої аптеки у якої укладений договір з НСЗУ.

Треба надати рецепт або вказати його номер чи код та отримати препарат.

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Міністр також наголосив, що Україна повністю переходить на електронні лікарняні з 1 жовтня. Оформлення всіх лікарняних буде відбуватися виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров'я