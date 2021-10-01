В Україні можна отримати інсулін за е-рецептами з 1 жовтня

З 1 жовтня в Україні почали видавати інсулін хворим на діабет за електронними рецептами. Перший препарат видали вже сьогодні.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. За його словами, перший інсулін за е-рецептом видали сьогодні, 1 жовтня, о третій годині ночі.

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Віднині препарат можна буде безкоштовно у будь-якій аптеці, яка працює за договором з Національною службою здоров'я.

Щоб отримати в аптеці безкоштовні ліки необхідно звернутися до лікаря ендокринолога та отримати електронний рецепт. Наступний рецепт можна буде отримати у свого сімейного лікаря, якщо не треба змінювати план лікування.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Сьогодні о 3-ій ночі був виданий перший препарат за електронним рецептом. Не запитуйте, чому о 3-ій ночі. Поки що не знаю, але він в системі відобразився".

Він додав, що життєво необхідні ліки для людей з хронічними захворюваннями мають бути доступними.

"Відтепер інсуліни цілковито увійшли до переліку таких ліків і надаються пацієнтам в аптеках за електронним рецептом від лікаря", – додав міністр охорони здоров'я.

Зараз на відшкодування вартості інсулінів з 1 жовтня і до кінця року виділено 660 мільйонів гривень.

Щоб отримати інсулін безкоштовно, необхідно:

Звернутися до лікаря-ендокринолога, який згідно з діагнозом сформує план лікування та внесе до електронної системи.

У плані лікування лікар-ендокринолог має вказати тип, вид та дозування інсуліну.

Електронний рецепт лікар формує на основі плану лікування.

З електронним рецептом пацієнт може звернутися до будь-якої аптеки у якої укладений договір з НСЗУ.

Треба надати рецепт або вказати його номер чи код та отримати препарат.

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Міністр також наголосив, що Україна повністю переходить на електронні лікарняні з 1 жовтня. Оформлення всіх лікарняних буде відбуватися виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров'я