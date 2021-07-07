В Україні можна змішувати вакцини, але не рекомендовано: інфекціоніст пояснив чому

Голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснив, чи можна робити вакцинацію проти коронавірусу за змішаною схемою.

Так, за словами інфекціоніста, в Україні можна отримати щеплення від COVID-19 різними вакцинами, але для цього повинні бути відповідні підстави, а загалом змішування вакцин не рекомендоване.

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Наразі в Україні немає рішення Міністерства охорони здоров'я з подібними рекомендаціями.

Федір Лапій “Для того, щоби лікар в Україні прийняв рішення про те, що ми можемо міксувати вакцини, має бути прийнято рішення Міністерством охорони здоров'я, щоби це дозволити. Бо інструкція до конкретної вакцини цього не передбачає”

Чому розглядають комбінування вакцин

Федір Лапій розповів, що змішування вакцин цікаве з практичної та наукової точки зору.

Практично, це потрібно у випадку дефіциту певної вакцини. Так, наприклад, в Німеччині при нестачі вакцини AstraZeneca, для другої дози використовували препарат від Pfizer/BioNTech, як це було в Німеччині.

Водночас це й науковий інтерес, адже таку вакцинацію відразу дослідили.

Федір Лапій “Там не була велика кількість людей, це декілька сотень людей, і ці дослідження переважно стосувалися побічних реакцій. Іспанське дослідження також розглядало, як формується імуновідповідь, щоби було простіше зрозуміло, який рівень антитіл, коли перша доза від AstraZeneca, а друга доза від Pfizer-BioNTech. І за його результатами, рівень антитіл дуже високий. Але хотілося би зауважити, що це не є еквівалентно ефективності”.

То чи змішуватимуть вакцини в Україні

30 червня Національна технічна група з питань імунопрофілактики розглянула це рішення і дозволила лікарям робити вакцинацію різними вакцинами, з огляду на дефіцит AstraZeneca і наявність Pfizer-BioNTech.

Але, за словами Федора Лапія, краще цього не робити. У МОЗ не дають гарантій, що ефективність буде така сама.

Зараз рішення комісії підготують у вигляді рекомендацій для лікарів, які працюють в Україні для того, щоб вони користувалися вже затвердженими рекомендаціями. На цьому тижні ці рекомендації мають бути вже доведені до пуття,

– додав Федір Лапій.

До теми Що кажуть у ВООЗ щодо змішування вакцин

Темпи вакцинації в Україні:

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щеплено 2 136 563 людей, 955 607 з яких вже повністю імунізовані.

Зокрема, 93 554 щеплень проти COVID-19 провели впродовж минулої доби: 36 023 людей отримали першу дозу вакцини, а 57 531 – другу.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу