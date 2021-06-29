В Україні можуть дозволити вакцинацію різними препаратами: що про це відомо

У Міністерстві охорони здоров'я незабаром обговорять можливість поєднання різних вакцин від COVID-19. Ін'єкцій потрібно буде дві, але препарати рекомендуватимуть з тих, що наявні в Україні.

Вирішити це повинна Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ) при Центрі громадського здоров'я. Йдеться про можливість щепити українців двома дозами, але різних вакцин.

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Національна технічна група експертів з питань імунізації зараз оцінює результати наукових досліджень. Вона вже опрацьовувала це питання і дійшла висновку, що зараз немає достатньо даних із високим рівнем доказовості на користь поєднання різних платформ вакцин. Але таких досліджень стає все більше,

– сказав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Комбінація вакцин дозволена в багатьох країнах

НТГЕІ обговорить таку можливість 30 червня. Додамо, що на цьому ж засіданні експерти розглянуть можливість початку вакцинації від коронавірусу підлітків.

Зараз наукові дослідження показують, що деякі комбінації першої та другої дози вакцин приводять до більшої імуногенності, ніж один тип вакцини.

За словами Ігоря Кузіна, ймовірність того, що таке поєднання вакцин різних виробників при проведенні щеплень від коронавірусу буде дозволено, дуже висока. Водночас зауважив, що це питання складне з погляду логістики.

Дослідження комбінації вакцин

Оксфордські науковці провели дослідження Com-Cov, яке доводить ефект після введення двох доз вакцини Pfizer, AstraZeneca чи комбінації цих двох вакцин.

Зокрема, поєднання двох доз вакцин різних виробників забезпечує високий імунний захист від хвороби. У підсумку ефективність була навіть більшою, ніж у разі введення двох доз вакцин AstraZeneca.

Також відомо, що вакцина AstraZeneca дає кращий ефект у разі більших інтервалів між першою і другою дозами.

Вакцинуватися проти COVID-19 можна за 28 днів після появи перших симптомів чи лабораторного підтвердження діагнозу. При цьому людям, які перехворіли на коронавірусну хворобу, можна відтермінувати вакцинацію на пів року в умовах дефіциту вакцини.

До слова, в Оксфордському університеті провели дослідження введення третьої дози вакцини від AstraZeneca через понад 6 місяців після введення другої дози.

Третя доза покращила показник рівня антитіл та здатність Т-клітин організму боротися з коронавірусом. Тож, вчені припустили, що для поновлення дії вакцин достатньо буде однієї дози.