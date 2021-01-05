Правоохоронці не проти: коли в Україні можуть легалізувати медичний канабіс
Легалізація марихуани в Україні може відбутись вже цього року. Так вважають у Верховній Раді. Для цього потрібно внести певні зміни у законодавство.
Водночас Міністерство внутрішніх справ не має наміру перешкоджати легалізації медичного канабісу. Про це мовиться у матеріалі "РБК-Україна".
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Конкретної дати наразі немає
У коментарі депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький зазначив, що дозволити вживання ліків на основі марихуани може і Кабмін.
Я думаю, що найбільш ймовірно, що в цьому році, поки важко сказати в якому конкретно місяці, буде легалізовано вживання ліків з канабісом. Але виключно за рецептом і під суворим контролем,
– заявив він.
За ким рішення
Як зазначили джерела у МВС, відомство не вважає себе тим суб'єктом, який повинен вирішувати це питання. Відповідне рішення повинні схвалити у МОН та Національній академії медичних наук.
Ми будемо працювати з тим рішенням, яке приймуть суб'єкти, визначені у державної антинаркотичної стратегії. МВС і поліція глобально не є ними,
– додали в міністерстві.
Зі свого боку міністр охорони здоров'я Максим Степанов позитивно ставиться до легалізації марихуани для цілей медицини, але за певних умов. Він хоче бути впевненим у тому, що в Україні діятиме чіткий механізм контролю за продажем нарковмісного препарату.
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Легалізація медичного канабісу в Україні: що відомо
- На сайті президента України в 2019 році зареєстрували петицію про легалізацію медичного канабісу. Вона зібрала необхідних 25 тисяч голосів.
- Це питання також винесли на всеукраїнське опитування президента Зеленського. Більшість респондентів підтримала таку ідею.
- Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу зареєстрували у Раді. Це дозволить урегулювати застосування нарковмісної речовини при виробництві ліків.
- У багатьох країнах медична марихуана дозволена повністю або частково.
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