Легалізація марихуани в Україні може відбутись вже цього року. Так вважають у Верховній Раді. Для цього потрібно внести певні зміни у законодавство.

Водночас Міністерство внутрішніх справ не має наміру перешкоджати легалізації медичного канабісу. Про це мовиться у матеріалі "РБК-Україна".

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Конкретної дати наразі немає

У коментарі депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький зазначив, що дозволити вживання ліків на основі марихуани може і Кабмін.

Я думаю, що найбільш ймовірно, що в цьому році, поки важко сказати в якому конкретно місяці, буде легалізовано вживання ліків з канабісом. Але виключно за рецептом і під суворим контролем,

– заявив він.

Зверніть увагу! Ідею легалізації медичного канабісу підтримують також 80% обранців з фракції "Слуга народу".

За ким рішення

Як зазначили джерела у МВС, відомство не вважає себе тим суб'єктом, який повинен вирішувати це питання. Відповідне рішення повинні схвалити у МОН та Національній академії медичних наук.

Ми будемо працювати з тим рішенням, яке приймуть суб'єкти, визначені у державної антинаркотичної стратегії. МВС і поліція глобально не є ними,

– додали в міністерстві.

Зі свого боку міністр охорони здоров'я Максим Степанов позитивно ставиться до легалізації марихуани для цілей медицини, але за певних умов. Він хоче бути впевненим у тому, що в Україні діятиме чіткий механізм контролю за продажем нарковмісного препарату.

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Легалізація медичного канабісу в Україні: що відомо

На сайті президента України в 2019 році зареєстрували петицію про легалізацію медичного канабісу. Вона зібрала необхідних 25 тисяч голосів.

Це питання також винесли на всеукраїнське опитування президента Зеленського. Більшість респондентів підтримала таку ідею.

Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу зареєстрували у Раді. Це дозволить урегулювати застосування нарковмісної речовини при виробництві ліків.

У багатьох країнах медична марихуана дозволена повністю або частково.



Де легалізований канабіс / Інфографіка 24 каналу