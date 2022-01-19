Готовність медичної системи

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що наразі у лікарнях у країні виділено понад 64 тисяч ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19, із них понад 96,7% забезпечено киснем.

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Віктор Ляшко – очільник МОЗ

“Після впровадження червоного рівня епідемічної небезпеки у державних та комунальних закладах охорони здоров'я буде призупинено планові госпіталізації для переорієнтації звільнених ліжок на прийом хворих на коронавірусну хворобу”.

Актуальна ситуація з COVID-19

До слова, у МОЗ повідомили, що Україні не вдасться оминути нової хвилі, яку спричинить штам Омікрон. Цей варіант коронавірусу дедалі частіше фіксують в регіонах.

Ляшко повідомив, що наразі випадки інфікування штамом Омікрон підтвердили у 7 областях країни та столиці, зокрема:

  • у місті Київ,
  • Дніпропетровській,
  • Житомирській,
  • Київській,
  • Одеській,
  • Полтавській,
  • Тернопільській,
  • Львівській областях.

Станом на 19 січня впродовж доби в Україні виявили 12,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби. До лікарень госпіталізували 2 401 пацієнта з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 163 людини.

Симптоми Омікрону

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу