В Україні можуть призупинити планові госпіталізації, – Ляшко

19 січня 2022 , 14:50

Джерело:

Інтерфакс-Україна

В Україні через зростання захворюваності на COVID-19 знову можуть призупинити планові госпіталізації.

Готовність медичної системи 

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що наразі у лікарнях у країні виділено понад 64 тисяч ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19, із них понад 96,7% забезпечено киснем.

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Віктор Ляшко – очільник МОЗ

“Після впровадження червоного рівня епідемічної небезпеки у державних та комунальних закладах охорони здоров'я буде призупинено планові госпіталізації для переорієнтації звільнених ліжок на прийом хворих на коронавірусну хворобу”.

Актуальна ситуація з COVID-19

До слова, у МОЗ повідомили, що Україні не вдасться оминути нової хвилі, яку спричинить штам Омікрон. Цей варіант коронавірусу дедалі частіше фіксують в регіонах. 

Ляшко повідомив, що наразі випадки інфікування штамом Омікрон підтвердили у 7 областях країни та столиці, зокрема:

  • у місті Київ,
  • Дніпропетровській,
  • Житомирській,
  • Київській,
  • Одеській,
  • Полтавській,
  • Тернопільській,
  • Львівській областях.

Станом на 19 січня впродовж доби в Україні виявили 12,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби. До лікарень госпіталізували 2 401 пацієнта з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 163 людини.

Увага! При появі будь-яких симптомів ГРВІ у МОЗ радять звернутись до свого сімейного лікаря за  направленням на тестування на COVID-19. До результатів тестування не варто відвідувати місця загального скупчення людей натомість дотримуйтесь режиму самоізоляції.

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська