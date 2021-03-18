В Україні можуть створити спеціальний фонд, який займатиметься компенсацією за побічні наслідки від вакцин проти коронавірусу. За словами глави МОЗ Максима Степанова, таке рішення може ухвалити Кабінет Міністрів.

Про це Степанов повідомив під час засіданні комітету парламенту з питань здоров'я нації. Нардепи обговорювали зміни до закону "Про лікарські засоби", які стосуються державної реєстрації вакцин.

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Прийняття законопроєкту забезпечить можливість отримання Україною за програмою механізму COVAX вакцин провідних виробників для специфічної профілактики коронавірусної хвороби, а також за прямими договорами України з виробниками,

– пояснив необхідність зміни законодавства глава МОЗ.

Усі вакцини не пройшли повний цикл випробувань

Заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов наголосив, що під час пандемії усі країни світу змушені використовувати ті препарати, які не пройшли повний цикл випробувань.

Наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я створила фонд компенсацій за побічні наслідки від вакцин за програмою COVAX. Проте, дія програми не поширюється на інші препарати. За словами Степанова, такий механізм передбачать і в Україні. Постанову має ухвалити уряд.

Зверніть увагу! Нещодавно Верховної Ради внесли законопроєкт №5247. Згідно з документом, В Україні виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення можуть звільнити від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Це необхідно, аби Україна отримувала препарати в рамках COVAX.