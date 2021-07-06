Локалізувати виробництво в Україні

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що уже є декілька домовленостей.

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За словами Ігоря Кузіна, найімовірнішим варіантом може бути виробництво інактивованої вакцини, зокрема CoronaVac або мРНК-вакцини, бо "технологічно цикл є відносно простим".

Ігор Кузін – головний санлікар “ Є декілька домовленостей про різні типи вакцини, є зацікавлення з боку іноземних партнерів локалізувати виробництво в Україні. Найближчим часом ми отримаємо інформацію вже про фактичну локалізацію ”.

Кузін додав, що МОЗ до кінця цього року матиме шорт-лист структур або фармкомпаній, які готові локалізувати вакцину.

Складнощі, які можуть виникнути

Головний санлікар також пояснив, що єдиною великою перешкодою до локалізації виробництва буде вимога щодо прекваліфікації ВООЗ (позитивний висновок щодо якості, безпеки та високої ефективності ліків, а отже й рекомендація для державних закупівель).

Ігор Кузін – головний санлікар “Наразі українські біотехнологічні виробництва, які ніколи не працювали на експортні потужності, не мають такої прекваліфікації. Це питання до одного року”.

Українська вакцина проти COVID-19

Окрім виробництва вже відомих вакцин, в Україні працюють над розробкою власних. За словами Кузіна, в Україні зараз є кілька наукових команд, які розробляють вакцину проти COVID-19:

Дві з них є представниками Національної академії наук.

Одна розробка ведеться академіком Андрієм Сибірним у Львові,

Інша – це Інститут біохімії імені Палладіна. Професор Сергій Комісаренко є керівником цієї команди.

Також розробкою вакцини займаються принаймні дві приватні компанії: україно-американський проєкт, дослідник Михайло Фаворов разом з "Діапроф-Мед", у яких вже є готовий прототип, але вони ще не вийшли на клінічні дослідження. Та фармвиробник "Індар", який готовий навіть не розробити вакцину, а локалізувати її у себе.

Які вакцини є в Україні:

Законтрактований Pfizer – до 20 мільйонів доз. Найближчими місяцями повинні вийти на стабільний графік постачання.

Контракт щодо CoronaVac – майже 5 мільйонів доз вакцини, які Україна може отримати до кінця 2021 року зручними по обсягу партіями.

Деякі країни надають Україні AstraZeneca як гуманітарну допомогу, бо вони вже завершили свої цикли вакцинації.

Відомі вакцини проти коронавірусу: порівняння / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу